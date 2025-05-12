Четыре медали завоевали подмосковные школьники на Азиатской олимпиаде по физике

С 4 по 12 мая в городе Дахран, Королевство Саудовская Аравия прошла Азиатская олимпиада по физике — Asian Physics Olympiad (APhO). Сборную России на олимпиаде представляли семь одаренных школьников, четверо из которых обучаются в «Физтех-лицее» имени П. Л. Капицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В числе призеров — сразу четверо участников из Московской области: Иван Лукин — золотая медаль, Михаил Аронов — серебряная медаль, Павел Руковчук — серебряная медаль, Денис Романов — серебряная медаль.

«Результаты наших школьников на международной олимпиаде — это не только личная победа каждого участника, но и показатель высокого уровня подготовки в Подмосковье. Мы и дальше будем развивать образовательные программы, чтобы как можно больше талантливых ребят могли раскрыть свой потенциал», — сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Азиатская физическая олимпиада проводится ежегодно с 2000 года. Программа соревнования включает один теоретический тур и один или два экспериментальных, каждый из которых длится до пяти часов. Олимпиада требует от участников высокой подготовки, сосредоточенности и глубокой любви к науке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.