Четверо выпускников из Чехова набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Четверо школьников городского округа Чехов получили максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку и математики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Григорий Новиков из средней школы № 3, Константин Орлов из Нерастанновской средней школы и Полина Денисова из средней школы № 10 набрали максимум баллов по русскому языку. А Арсений Сафонов из средней школы № 3, набрал 100 баллов по математике.

Преподаватели, подготовившие выпускников: Ирина Кордияк, Людмила Бурых, Светлана Буцкова и Валентина Плескачева.

«Поздравляю наших выпускников и их педагогов с блестящим результатом! Желаю дальнейших успехов в поступлении в высшие учебные заведения», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В этом году Подмосковье выплатит выпускникам 11 классов, набравшим по двум предметам 100 баллов на ЕГЭ, по 100 тысяч рублей. Кроме того, школьные учителя, подготовившие двух и более стобалльников, будут поощрены суммой в 150 тысяч рублей.

По данным на 12 июня, 18 выпускников из разных муниципалитетов Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, а еще 485 человек получили максимальную оценку по одному предмету. Семеро из них — выпускники чеховских школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.