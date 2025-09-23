Черника, киви и овощи: какие продукты замедляют старение

сегодня в 18:41

Диетолог Писарева: полезные жиры и минералы в авокадо замедляют старение

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что некоторые овощи и фрукты — киви, черника, свекла — при правильном употреблении способны замедлить старение кожи и всего организма, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Черника, например, как и киви, является мощным антиоксидантом, еще и защищает мозг от старения, согласно недавним исследованиям. Киви (феноловая кислота и каротиноиды) замедляет процессы старения. Входит в топ фруктов, продлевающих молодость, и лимон. Этот кислый фрукт — отличный источник витамина С», — сказала доктор.

По ее словам, против старения работает и авокадо: он богат полезными жирами и минералами, витамином E.

Постоянное включение овощей в рацион обеспечивает организм необходимыми пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами. Свекла, к примеру, обладает омолаживающими свойствами благодаря высокому содержанию антиоксидантов, лютеина и флавоноидов.

Помидоры эффективно поддерживают молодость кожи. Ликопин, содержащийся в них, создает защитный барьер от ультрафиолетового излучения, что также способствует замедлению старения.

