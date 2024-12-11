Чай, кофе или глинтвейн: что в России чаще всего пьют зимой

По данным опроса, большинство россиян — 82% — зимой пьют горячие напитки для того, чтобы согреться, при этом кофе уступает по популярности чаю, сообщает «ФедералПресс» .

Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, в нем приняли участие более 3 тысяч человек из разных регионов России.

Горячий чай зимой предпочитают 68% опрошенных, а кофе пьют 60% респондентов, отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным опроса, каждый третий россиянин любит согреваться глинтвейном, какао или горячим шоколадом, причем глинтвейн и горячий шоколад предпочитают женщины, а молодежь 18-24 лет выбирает какао.

При выборе согревающего напитка для 60% респондентов важен вкус, для 55% — атмосфера, у 42% опрошенных на первом месте — польза для здоровья, и у 34% — бодрящий эффект.

Половина опрошенных любит фруктово-ягодные вкусы, 46% — десертные (шоколад, карамель) и травяные, а вот пряные и терпкие менее популярны у жителей России, отмечается в сообщении.