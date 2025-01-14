Бывший актрисы Добровольской Бойко не пришел на ее похороны

Актер Ярослав Бойко не пришел на похороны артистки Евгении Добровольской, которая родила от него сына, сообщает Woman.ru .

Всего Добровольская была замужем три раза, а в начале 2000-х годов ее связали непродолжительные отношения с Ярославом Бойко. Тогда актер был женат. Чувства вспыхнули на съемочной площадке фильма «Подозрение». Возможно, об измене Бойко никто бы не узнал, если бы Добровольская не забеременела.

Но актриса рушить семью возлюбленного не захотела, поэтому скрыла от него свое положение. Даже ее родители узнали о беременности из СМИ, когда Добровольская беременной вышла на сцену получать «Нику».

Сейчас их сыну 22 года, он носит фамилию матери. С отцом он познакомился, когда был уже взрослым.

Артистка скончалась 10 января на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Добровольская получила широкую известность благодаря таким телепроектам, как «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «Двойная сплошная» и т. д.

Добровольскую похоронили на Троекуровское кладбище рядом с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой, заслуженным артистом РСФСР Борисом Чунаевым и народной артисткой России Светланой Брагарник.