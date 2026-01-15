Бывшая жена покойного экс-замглавы Минтруда Скляра занимается бизнесом
Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори
Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр обвинил в своей же смерти супругу. При этом бывшая жена чиновника, которая родила ему двух сыновей, живет своей жизнью, занимается бизнесом, сообщает SHOT.
Женщина отказалась комментировать смерть бывшего мужа. Один из сыновей пары заявил, что не знал о смерти отца и давно с ним не общался.
Сама экс-супруга Скляра торгует сигаретами и мелкой розницей. У нее были свои кофейни и салоны красоты, но в начале года она закрыла бизнес. До этого она работала в медучреждении.
Тело бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли в его частном доме в Новой Москве. Предварительно, он мог покончить с собой. Незадолго до трагедии 50-летний Скляр отправил друзьям сообщение. В нем он обвинил супругу в своей смерти.
Новая молодая жена чиновника Юлия не смогла прокомментировать трагедию журналистам из-за того, что находится в состоянии сильного эмоционального потрясения. В семье в течение последних нескольких лет были скандалы и конфликты на почве ревности. Кто кого к кому ревновал, не уточняется.
Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 годы. Он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.
