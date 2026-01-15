Бывшая жена покойного экс-замглавы Минтруда Скляра занимается бизнесом

Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр обвинил в своей же смерти супругу. При этом бывшая жена чиновника, которая родила ему двух сыновей, живет своей жизнью, занимается бизнесом, сообщает SHOT .

Женщина отказалась комментировать смерть бывшего мужа. Один из сыновей пары заявил, что не знал о смерти отца и давно с ним не общался.

Сама экс-супруга Скляра торгует сигаретами и мелкой розницей. У нее были свои кофейни и салоны красоты, но в начале года она закрыла бизнес. До этого она работала в медучреждении.

Тело бывшего замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли в его частном доме в Новой Москве. Предварительно, он мог покончить с собой. Незадолго до трагедии 50-летний Скляр отправил друзьям сообщение. В нем он обвинил супругу в своей смерти.

Новая молодая жена чиновника Юлия не смогла прокомментировать трагедию журналистам из-за того, что находится в состоянии сильного эмоционального потрясения. В семье в течение последних нескольких лет были скандалы и конфликты на почве ревности. Кто кого к кому ревновал, не уточняется.

Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 годы. Он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

