Бытовой комфорт выше статуса: как россияне характеризуют взрослый подход к жизни

Россияне все чаще определяют зрелость не по статусу и достижениям, а по качеству повседневной жизни. Две трети респондентов уверены, что порядок и функциональность дома отражают взрослый подход к жизни, сообщили РИАМО в пресс-службе Röndell.

Среди ключевых характеристик зрелости россияне называют ответственность (78%), стабильность и уверенность в будущем (65%), внимание к здоровью (62%), гибкость мышления (52%) и самостоятельность (43%). Привычки, которые чаще всего связывают со зрелостью, — умение планировать время (65%), стремление к обучению (62%), физическая активность и правильное питание (около 53%). Половина опрошенных считает важными развитые социальные навыки, 43% — самоанализ.

В домашнем обустройстве зрелость проявляется через выбор качественных и долговечных вещей (65%), функциональность пространства (63%) и гармоничный интерьер (50%). Почти половина респондентов считает необходимым отдельное место для хобби, а также личные предметы с историей.

Среди атрибутов зрелости россияне чаще всего называют книги (52%), удобное рабочее место (42%), блокнот и ручку (40%). Треть опрошенных выделяют организованный архив документов и часы как символ рационального отношения ко времени. Хорошую кухонную посуду важным признаком зрелости считают 30%, кофеварку — четверть респондентов.

По мнению россиян, состоявшийся человек активно путешествует (72%), занимается спортом (60%), уделяет время семье и друзьям (65%), обучается новому (60%) и посещает культурные мероприятия (60%).

Исследование показывает: представления о зрелости смещаются в сторону осознанного быта, комфорта и заботы о себе — факторов, которые, по мнению россиян, и формируют качество жизни.

