«Был ее поклонником»: Ургант высказался о смерти Анастасии Заворотнюк

Актер театра и кино Андрей Ургант заявил, что очень тепло относился к актрисе Анастасии Заворотнюк, хотя и не входил в ее дружеский круг. По словам Урганта, ему также доводилось работать плечом к плечу с умершей артисткой, сообщает Общественное Телевидение России .

Актер признался, что запомнит свою коллегу как веселую, умную и красивую женщину. По словам Урганта, Заворотнюк покинула этот мир молодой, и именно такой ее запомнят коллеги и знакомые.

«Я работал вместе с ней, был ее поклонником и зрителем. Этого вполне достаточно, чтобы относиться к человеку с огромным уважением. <…> Скорблю вместе со всем нашим народом», — сказал Андрей Ургант.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» долгое время боролась с опухолью мозга.