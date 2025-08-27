«Будешь дворником или хуже»: как родители подрывают уверенность ребенка

«Даже самые любящие родители иногда говорят или делают то, что усиливает тревогу или снижает самооценку ребенка. Вот этих фраз лучше избегать: „У всех получается — почему у тебя не получается?“. Ребенок будет чувствовать себя „недостаточным“. Лучше: „Давай разберемся вместе“», — посоветовала Маклакова.

К негативным фразам она также отнесла: «Если не будешь учиться — будешь дворником!». Такие слова унижают и вызывают страх, они не мотивируют, а травмируют.

«„Ты опять плачешь? Ну хватит уже!“. Подавление эмоций учит ребенка стыдиться своих чувств. Лучше: „Я вижу, тебе тяжело. Я с тобой“. Помните, что сравнение с другими детьми недопустимо: „Вот у соседей дочь — и пятерки, и пианино играет!“. Это разрушает доверие и самооценку любого человека. Лучше поддержать своего ребенка в развитии его талантов, замечать сильные стороны», — порекомендовала специалист.

Маклакова подчеркнула, что главное — чтобы у ребенка школа ассоциировалась с радостью, чем-то приятным и интересным.

«В состоянии стресса мозг всю энергию тратит на его переработку, и не хватает ресурсов на развитие. Важно говорить о любви, говорить о том, что верите в своего ребенка, что он умный и справится с любыми трудностями», — резюмировала психолог.