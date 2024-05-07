Брынцалов: президент Владимир Путин последовательно возвращает России ее величие

Владимир Путин вступил в должность президента России. Инаугурация состоялась сегодня, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На мероприятие, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, были приглашены около 2 600 человек — государственные, политические, общественные деятели и иностранные гости. Россияне наблюдали за важнейшим для всей страны событием посредством прямой трансляции.

Глава государства принес присягу на Конституции РФ и официально вступил в должность президента Российской Федерации.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле.

Как отметил после инаугурации председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, все эти годы президент последовательно возвращает России ее истинное величие и мощь. «Его красноречивая победа на выборах стала нашей общей победой. По итогам мартовских выборов за Владимира Путина отдали голоса более 87% избирателей. Явка была рекордной в целом по стране и в Подмосковье», — сказал Брынцалов.

И сегодня, добавил спикер регионального парламента, в традиционной речи глава государства поблагодарил за доверие каждого жителя страны.

«Он подчеркнул, что беречь Россию и служить ее народу — это огромная честь, обязанность и священный долг. Говоря о будущем государства, президент отметил важность не только социально-экономического развития, но и укрепления культурной и духовной сфер. В приоритете — народосбережение, повышение благосостояния российских семей, сохранение традиций и единства многонационального народа России. С таким лидером мы уверенно смотрим в будущее и обязательно победим!» — заключил Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.