Брынцалов о трагедии в Севастополе: Подмосковье должно быть готово ко всему

В Подмосковье после атаки по Севастополю и теракта в Дагестане должны быть ко всему готовы, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Все мы стали свидетелями очередных бесчеловечных преступлений против мирных жителей в Севастополе, Дербенте и Махачкале. Ситуация непростая, и мы должны быть ко всему готовы», — сказал спикер регпарламента.

Он попросил депутатов Мособлдумы быть на связи, оперативно отвечать на вопросы и комментарии своих избирателей в социальных сетях.

«Промедлений быть не должно — люди вас выбрали и ждут помощи в первую очередь от вас как от народных избранников», — обозначил Брынцалов.

23 июня Киев в 12:15 по атаковал ракетами ATACMS Севастополь. Они были сбиты в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно, ранения и травмы получили 153 человека, из них доставлены в больницы 79, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека, из них двое детей.

Террористы в Дагестане начали атаку 23 июня в 18:00, сначала они подожгли синагогу, где оставили послания на входных дверях, затем поехали к православной церкви, в которой прихожане собрались на Троицу. По пути к храму полицейские стали преследовать террористов, началась перестрелка. В это же время сообщники фанатиков открыли огонь у храма. В результате теракта погибло свыше 20 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.