Андрей Воробьев рассказал об антитеррористической защите в Подмосковье

Правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Глава региона добавил, что все должно делаться с абсолютной самоотдачей.

23 июня группа мужчин с оружием напала на религиозные здания в Махачкале и Дербенте. Они также обстреляли полицейских. Предварительно, погибли 15 силовиков и 4 мирных жителя, в том числе православный священник.