Брауни и маффины: в меню пекарни «Машенька» добавят американскую выпечку

Владелец прославившейся на всю страну подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что планирует изменить меню после недавнего крупного заказа. Пекарня отправила угощения для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает kp.ru .

Он уточнил, что многие клиенты захотели попробовать десерты, приготовленные для американского гостя. Для него пекари специально отрабатывали рецепты, чтобы добиться идеального вкуса.

В постоянное меню пекарни планируется ввести американские маффины с ягодными джемами, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье. Оставшиеся после заказа для Уиткоффа десерты, выставили в пекарне на продажу. Их мгновенно раскупили.

Ранее «Машенька» отправила особый заказ перед визитом в Кремль спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Люберецкая пекарня «Машенька», оказавшаяся в центре внимания после обращения ее владельца к президенту России Владимиру Путину. Владелец пекарни пожаловался, что может закрыться из-за повышения налогов, подмосковное правительство предложило предприятию меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и в дальнейшем он сможет развиваться в том числе в формате нестационарных торговых объектов.

