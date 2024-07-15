Брат Михаэля Шумахера совершил каминг-аут

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер совершли каминг-аут и признался, что состоит в однополых отношениях*. Он опубликовал фото со своим партнером в социальных сетях, сообщает РБК .

Супругой Шумахера ранее была Кора Бринкманн, бывшая модель. Пара рассталась в 2014 году, у них подрастает сын Давид.

Ральф Шумахер участвовал в «Формуле-1» в 1997–2007 годах. Из-за того, что он часто находился в тени своего старшего брата Михаэля, семикратного чемпиона гонок, его назвали «Мистер брат».

На счету 49-летнего Шумахера шесть побед на этапах «Королевских гонок». Карьеру он завершил в 2014 году.

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