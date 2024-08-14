Бомбардировщики ВКС России совершили плановый полет над Балтийским морем
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Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных маршрутах их сопровождали истребители других стран, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Полет продолжался около пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-27 и Су-30см.
Полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей совершаются регулярно. Пилоты строго придерживаются международных правил использования воздушного пространства.
Истребители ВКС России выполняют и боевые задачи. Например, Су-34 атакуют технику и солдат Украины в приграничных районах Курской области.