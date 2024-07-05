Больной раком Кушанашвили признался, что безалаберно относился к своему здоровью

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками и признался, что не следил за своим здоровьем как следует.

Сейчас журналист находится в медицинском учреждении, он лежит под капельницей. Шоумен записал видеообращение к поклонникам и друзьям.

Хриплым и обессиленным голосом он рассказал о своем самочувствии и показал, как выглядит сейчас. Кушанашвили отметил, что до такого плачевного состояния его довело безалаберное отношение к здоровью.

Журналист также рассказал, что если ему удастся улучшить свое самочувствие, то он закроется у себя в доме и не будет выступать на публике до тех пор, пока окончательно не приведет свое здоровье в норму.

Ранее у Кушанашвили выявили раковую опухоль. Из-за непроходимости кишечника он пережил операцию, после которой у него начался перитонит. Вскоре журналист пережил еще одно хирургическое вмешательство.

Шоумену предстоит еще две операции. Его планируют перевести в московский онкоцентр имени Блохина. Деньги на лечение Кушанашвили собирали звезды российского шоу-бизнеса.