Более тысячи школьников Подмосковья приняли участие в Рождественской елке в Красногорске

Губернаторская Рождественская елка прошла 15 января во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, где собрались более тысячи отличившихся школьников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило учащихся общеобразовательных, православных и воскресных школ Подмосковья, которые проявили успехи в учебе и участвовали в конкурсах и мероприятиях. Для гостей был показан музыкальный спектакль «Академия рождества», рассказывающий о создании земли и значении праздника Рождества.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес пожелала детям верить в чудеса и сохранять праздничное настроение. В завершение праздника все школьники получили новогодние подарки от губернатора Московской области.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел поздравил участников с Рождеством Христовым и Новым годом, отметив важность веры, надежды и любви. В ведомстве напомнили, что Губернаторская рождественская елка проводится в Подмосковье с 2001 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы» — высказался Воробьев.