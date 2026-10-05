Более 90 человек приняли участие в «Сергиевских играх» в Химках

Семейный праздник «Сергиевские игры» прошел 4 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Он собрал более 90 участников из приходов Химкинского церковного округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослые и дети из приходов Химкинского церковного округа участвовали в соревнованиях по нормативам ГТО. Программа включала отжимания, подтягивания, приседания и упражнения на пресс. Участников разделили на 15 групп, мужчины и женщины состязались отдельно.

Праздник прошел по благословению благочинного Химкинского церковного округа иерея Димитрия Оселедца. Он и главный организатор, пономарь Сергей Суворов, обратились к собравшимся с приветственными словами.

Призеров наградили грамотами, медалями и памятными подарками. Особые награды получили самые юные участники и наиболее активные спортсмены.

Для гостей и участников организовали чаепитие с черным, зеленым, травяным и фруктовым чаем, а также согревающим глинтвейном. К напиткам подавали пирожки с яблоками, маковый рулет, сосиски в тесте, печенье с пожеланиями и другие угощения.

На празднике звучала живая музыка. На специальной площадке находились две лошади: дети и взрослые могли погладить животных и сфотографироваться с ними.

Участники и гости отмечали, что праздник объединил прихожан и целые семьи. Среди особенно понравившихся деталей они назвали колонку, врученную одному из участников, и маковый рулет.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.