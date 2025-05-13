Более 9 млрд руб компенсации за жилищные услуги выплатили жителям Подмосковья

В Московской области льготники могут оформить ежемесячную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Мера поддержки предоставляется 20 льготным категориям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцазвития.

«В нашем регионе около 2 млн льготников получили компенсацию за коммунальные услуги с начала года. Напомню, что многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда и ветеранам боевых действий эта мера поддержки назначается проактивно — нужно только проверить заявление в личном кабинете на регпортале госуслуг и подтвердить данные», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С начала года на эту меру поддержки выплатили более 9 млрд рублей.

Компенсация предоставляется жителям Подмосковья за оплаченные услуги — жилое помещение, свет, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт и вывоз мусора. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%. Например, многодетные семьи получают компенсацию 50% за оплату коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления.

Оформить компенсацию можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.