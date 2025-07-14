Более 700 детских качелей отремонтировали в Подмосковье с начала лета

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят регулярные плановые проверки детской игровой инфраструктуры региона, в ходе которых проверяют исправность игровых элементов. Обнаруженные нарушения передаются в работу ответственным организациям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала лета коммунальные службы произвели ремонт более 700 качелей на ДИП.

Муниципалитеты-лидеры по выполненному работам:

Подольск — 127;

Мытищи — 71;

Химки — 53.

«В период летних каникул особенно важно уделять внимание содержанию детских площадок, так как эти объекты становятся местом притяжения жителей. С целью предотвращения правонарушений мы разработали алгоритм выявления недобросовестных граждан. Посредством мониторинга камер видеонаблюдения ответственные за содержание территорий — управляющие организации или МБУ обязаны направлять информацию о факте нарушения в правоохранительные органы. На основании представленных фотографий будет осуществляться определение персональных данных, после чего граждане будут привлечены к ответственности» — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Детские качели должны соответствовать техническим требованиям безопасности, включая наличие специальной оплетки подвесов.

Современные площадки оснащаются термоусадочными материалами, которые улучшают хват и снижают риск травмирования детей.

Отметим, что каждый элемент детской площадки разработан с учетом возрастных, ростовых и весовых параметров ребенка. Соблюдение этих требований обеспечивает долговечность игрового оборудования.

Подробнее о том, куда обращаться в случае обнаружения неисправностей детских площадок на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.