Более 6 тысяч заявок на разрешение такси подали в Подмосковье в январе

Жители и предприниматели Подмосковья подали свыше 6 тысяч заявлений на получение разрешения на деятельность такси через региональный портал госуслуг в январе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» размещена в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Ею могут воспользоваться юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области. В рамках услуги собственники или владельцы транспортных средств могут внести, изменить или исключить сведения о машине, а перевозчики — получить, изменить или аннулировать разрешение.

Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы и прикрепление необходимых документов. При первом обращении транспортное средство необходимо внести в реестр легковых такси.

Услуга предоставляется бесплатно в срок от одного до пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.