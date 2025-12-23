Более 500 детей из Дмитровского округа посетили ледовое шоу «Снежная Королева»

Более 500 детей из Дмитровского округа приняли участие в губернаторской елке и посмотрели ледовое шоу «Снежная Королева» 22 и 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В мероприятии приняли участие 520 детей из Дмитровского муниципального округа. Для них организовали поездку на ледовое шоу Ильи Авербуха «Снежная Королева», где персонажи любимой сказки ожили на льду, исполнив сложные трюки и создав атмосферу настоящего чуда.

Среди зрителей были дети, проживающие в семейных центрах, ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из многодетных семей, где воспитывается пять и более детей.

Каждый ребенок смог почувствовать себя частью волшебной истории, наполненной добром, дружбой и радостью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.