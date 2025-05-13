Более 40% площади Подмосковья покрыто лесами

Врио председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин во время открытой трибуны о состоянии лесов региона сообщил, что они занимают около 42% общей площади Подмосковья.

«Площадь лесов у нас составляет 1,9 млн га, которые занимают 42% площади Московской области. Общий запас 380 млн кубометров древесины, из которых ежегодно можно использовать 3,2 млн, при этом ежегодный прирост леса почти в два раза больше допустимого изъятия», — сказал Ларькин.

Он напомнил, что 44% лесного массива Подмосковья — средневозрастные леса, за которыми нужна профилактика и уход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.