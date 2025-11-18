Более 360 тыс онлайн-заявлений на «Стрелку» подали в Подмосковье с начала года

С начала года услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 360 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Льготная «Стрелка» дает возможность оплачивать проезд со скидкой 50%.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.