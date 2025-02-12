Более 330 млн рублей предусмотрено в бюджете Подмосковья на выплату соцпомощи

Экстренная социальная помощь — это выплата, которая предоставляется в различных случаях, таких как инвалидность, потеря работы или утрата имущества в результате аварии, пожара или стихийного бедствия. Так, в бюджете Подмосковья предусмотрено более 330 млн рублей на выплату соцпомощи, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем регионе на выплату экстренной социальной помощи в бюджете предусмотрено более 330 млн рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями. В прошлом году выплаты получили почти 40 тыс. жителей региона», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Размеры выплат зависят от конкретной ситуации. Например, в случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, а для одиноко проживающих — до 10 тыс. рублей. Если же речь идет об утрате необходимого имущества, пострадавшего при пожаре, то сумма выплат может достигать до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей для одиноко проживающего.

Экстренную соцпомощь можно получить один раз в год. Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона.

Подать заявление и узнать подробнее об услуге можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.