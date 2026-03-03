сегодня в 15:30

Более 31 тысячи петербуржцев проголосовали за номинантов премии «Город в лицах»

Жители Петербурга отдали более 31,3 тысячи голосов за номинантов премии «Город в лицах». Онлайн-голосование продлится до 15 марта, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Голосование за лауреатов пятой ежегодной премии «Город в лицах» стартовало 2 февраля на сайте издания. До его завершения осталось две недели.

Наиболее востребованными стали номинации «Работник/педагог школьного и дошкольного образования» — 7 520 голосов, «Детский тренер» — 4 275, «Универсальный специалист МФЦ» — 3 715, «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» — 3 070 и «Социальный куратор» — 2 800.

Всего представлено 11 номинаций, в том числе «Реставратор», «Специалист учреждений культуры», «Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства», «Работник промышленного сектора», «Медицинский работник» и «Специалист в сфере туризма».

Кандидатов выдвинули профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга. В список вошли специалисты, отмеченные за профессиональные успехи в 2025 году. Имена лауреатов специальных номинаций объявят на церемонии награждения 23 марта.

