Более 300 выпускников разных лет собрались в Университете «Дубна»

Более 300 выпускников разных лет собрались в Университете «Дубна». Они прибыли в родной вуз на юбилейный вечер встречи выпускников, организованный в честь грядущего тридцатилетия вуза, передает пресс-служба администрации городского округа.

Подготовка к вечеру началась за несколько месяцев: многие выпускники теперь живут в других городах, и их оповестили заранее о дате мероприятия, чтобы они смогли спланировать визит в Дубну.

Торжественный вечер открыли поздравления от и. о. ректора Андрея Деникина: приветствовав выпускников, собравшихся в конференц-зале университета, он рассказал о текущем состоянии университета, его проектах и планах.

Университет намерен продолжать укреплять связи с выпускниками: и. о. проректора Оксана Крейдер напомнила, что в связи с юбилеем университета Ассоциации выпускников, действующей с 2017 года, будет придан новый импульс.

В завершении выпускники отправились на свои родные кафедры: там их ждала теплая встреча с преподавателями и сотрудниками, которые помнят их совсем молодыми людьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.