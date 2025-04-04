Более 30 жителей Ленинского округа обсудили с медиками вопросы записи к врачам

В историко-культурном отделе дворца культуры «Видное» Ленинского округа состоялась очередная встреча представителей медицинских учреждений с более 30 жителями. Мероприятие было организовано в формате живого диалога, где каждый из присутствующих смог задать интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я посещаю эти встречи, потому что здесь всегда можно получить помощь. В прошлый раз мне требовалось УЗИ сердца, и благодаря такой встрече и врачам, вопрос был решен в кратчайшие сроки», — рассказала жительница Ленинского округа.

В ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов, включая запись к узкопрофильным специалистам и на обследования, вопросы репродуктивной диспансеризации, детской медицины, а также работу фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, для участников встречи была организована лекция о правильном уходе за зубными протезами, даны советы по выбору средств гигиены и проведена процедура онкоскрининга ротовой полости.

«За последние несколько лет очень выросло число онкологических заболеваний, и в полости рта бывают очень серьезные стоматологические патологии. Поэтому такие осмотры очень важны. На ранних стадиях выявления мы направляем пациентов к врачу-онкологу в Московскую областную стоматологию», — сказала зам главного врача по медицинской части Видновской стоматологической поликлиники Елена Сидорова.

Сотрудники медицинских учреждений на встрече дали много полезной информации, которая позволит жителям Ленинского городского округа точнее ориентироваться при лечении и прохождении реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.