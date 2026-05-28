Более 27,5 тыс заявлений на выплату за питание подали в Подмосковье

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 27,5 тысячи электронных заявлений на оформление выплаты на питание для беременных и кормящих женщин, а также детей до трех лет. Услуга доступна на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ежемесячную денежную выплату на питание назначают беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев со дня родов, а также детям до трех лет. Поддержка предоставляется семьям, проживающим в Московской области. Если в семье воспитываются несколько детей младше трех лет, выплата оформляется на каждого ребенка отдельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.