Более 250 участников «Активного долголетия» приняли участие в зимнем бале в Балашихе

Традиционный областной новогодний бал «Зимняя вальсовая фантазия» прошел 17 декабря в Доме культуры «Восход» в Балашихе, собрав более 250 участников проекта «Активное долголетие» из 13 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости продемонстрировали танцевальные номера в различных жанрах, включая вальс, польку, полонез, падеграс, менуэт и кадриль. Для участников работали фотозона, новогодняя ярмарка и мастер-классы.

Участница студии «Класс» из Дмитрова отметила теплую атмосферу и выразила желание вновь посетить Балашиху. Присоединиться к творческим, спортивным и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие». Программа реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Для записи и получения информации доступны телефоны: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.