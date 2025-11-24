Более 25 млрд рублей единого пособия выплатили семьям с детьми из Подмосковья

Единое ежемесячное пособие — это выплата, предназначенная семьям с низкими доходами. Оформить такое пособие могут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Единое пособие — одна из самых востребованных мер поддержки и у нас в регионе ее получают почти 250 тысяч семей Подмосковья. Только с начала года на выплаты единого пособия направлено более 25 млрд рублей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Сумма пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100% прожиточного минимума: для беременных — трудоспособного населения, а для детей — в соответствии с установленным минимумом для ребенка. В 2026 году размер выплат составит от 9 838 до 22 112 рублей.

В Московской области следующей осенью пройдет эксперимент по оценке оборотов по счетам при назначении единого пособия. Эксперимент пройдет в 3 этапа.

Первый этап продлится до 31 июля 2026 года. За это время кредитным организациям и Социальному фонду будет необходимо подготовить инфраструктуру для проведения эксперимента. Второй этап продлится с августа до конца сентября. В этот период в 3 регионах, участвующих в пилоте, при обращении за единым пособием будет рассчитываться объем оборотов по счетам граждан, претендующих на получение единого пособия, в режиме апробации. В период апробации результаты оценки объемов оборотов по счетам не будут влиять на решение о назначении пособия. В случае успешной реализации первых двух этапов пилота предполагается, что в рамках третьего этапа в период с 1 октября до 31 декабря 2026 года данные об объеме оборотов по счетам будут использоваться при принятии решения о назначении единого пособия в этих регионах.

Оценка оборотов будет проводиться без сбора справок с гражданина по аналогии с оценкой имущественной обеспеченности.

При оценке нуждаемости учитываются доходы семьи, наличие недвижимости, транспортные средства и проценты по вкладам. Однако, при назначении единого пособия не учитываются: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава». Кроме того, суммы ежемесячных пособий за предыдущие периоды на детей, на которых подается заявление, также не учитываются в доход семьи.

Выплаты единого пособия осуществляются Социальным фондом России. Узнать больше о едином пособии, его размерах и получить подробную информацию можно через социального бота-помощника в Телеграме «Соцуслуги Подмосковья» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.