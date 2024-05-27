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Более 2,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 20 по 26 мая парки Подмосковья посетило более 2,5 млн человек, что на 495 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Более 420 тыс. человек посетило парки 25 мая. За все выходные дни посещаемость составила более 818 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, парк «Пехорка» (118 тыс. человек);

Химки, парк имени Толстого (75 тыс. человек);

округ Пушкинский, Центральный парк (68 тыс. человек);

Мытищи, парк Мира (64 тыс. человек);

Клин, Сестрорецкий парк (43 тыс. человек).

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 мая составила 30,17 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.