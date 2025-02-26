Более 220 тыс DDoS-атак на российские ресурсы отразили в 2018–2024 гг

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в 2018–2024 годах было отражено более 220 тыс. DDoS-атак, направленных на российские ресурсы, сообщает « Интерфакс ».

За это время также было выявлено 150 тыс. фишинговых сайтов. Их заблокировали. Еще, как добавил Григоренко, на 90% уменьшилось количество звонков с подменных номеров.

Кроме того, свою популярность и востребованность доказали курсы по киберграмотности. Их прошли 8 млн человек.

По словам вице-премьера, каждое ведомство, а также частный бизнес принимают меры для усиления информационной безопасности. Всего аудитория интернета в РФ составила 85% по итогам прошлого года.

В России есть две крупнейшие компании, которые занимаются софтом и информационной безопасностью. Помимо этого, как напомнил Григоренко, была создана госсистема «Антифишинг».

В среду появились сообщения о сбое в работе оператора «Билайн». В компании заявили, что на некоторые ее системы совершили DDoS-атаку.