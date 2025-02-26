DDoS-атака: «Билайн» переживает масштабный сбой

сегодня в 13:20

У «Билайна» произошел масштабный сбой после DDoS-атаки

Российские пользователи массово заявили о сбое в работе оператора «Билайн». В компании заявили, что на некоторые ее системы совершили DDoS-атаку, сообщает РИА Новости .

Специалисты «Билайна» работают над минимизацией последствий от хакерской атаки и поддержанием работы сервисов.

По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», по состоянию на 13:00 по Москве пользователи оставили 1742 жалобы на работу «Билайна», в основном — на работу интернета. Большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани и Ростовской области.

Ранее технический сбой произошел на СПБ Бирже. Из-за него торги на время останавливались, но позже возобновились.