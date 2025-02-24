СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя

сегодня в 09:33

На СПБ Бирже возобновились торги акциями после случившегося технического сбоя. Об этом сообщается на ее официальном сайте .

Организованные торги акциями снова начались в 09:30. Их участники могут отзывать поданные до этого заявки.

До этого на СПБ Бирже произошел технический сбой, в результате которого торги остановились.

Ранее первый инвестор из России обратился в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Он требует разблокировать активы на СПБ Бирже.