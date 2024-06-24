Более 1,6 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 17 по 23 июня парки Подмосковья посетили более 1,6 млн человек. Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 17 по 23 июня составила 23,72 тыс. человек, а пляжи посетило 172 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в среду. Более 326 человек побывало в парках 19 июня. За все выходные дни посещаемость составила более 439 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха, парк Пехорка; Пушкинский, Центральный парк; Химки, парк Толстого; Клин, парк Сестрорецкий; Мытищи, парк Мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев