Более 1,5 тыс цветов высадят в сквере Ветеранов труда в Королеве

В Королеве продолжается высадка цветов, сотрудники «Горзеленхозстроя» одевают общественные пространства и парки в яркие цвета. Сейчас работы проводятся в сквере Ветеранов труда, где на центральной аллее пустующие клумбы превращаются в яркий цветник. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для озеленения используют проверенные однолетние растения — бегонии, ярко-красные бархатцы дюранго, желтые тагетес диско гранада и тд. Эти культуры выбраны не случайно: они не только радуют глаз, но и хорошо переносят городские условия, включая перепады температур и недостаток полива.

Всего в сквере трудятся 18 сотрудников «Горзеленхозстроя» и за сегодняшний день они высадят около 1 500 цветов. Процесс подготовки цветников к украшению города начался еще в апреле. Городские службы приводили в порядок цветники и клумбы, готовили грунт.

После высадки специалисты продолжат ухаживать за цветами, будут наблюдать за их ростом, контролировать полив и уход.

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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.