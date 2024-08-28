Более 1,5 км «народных троп» обустроили в Егорьевске с начала года

В округе Егорьевск завершены работы в рамках программы обустройства тротуаров «Пешком», запланированные на этот год. Было отремонтировано более 1,5 км «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программу запустили в Московской области в 2021 году. Список объектов формируется ежегодно по обращениям жителей, а также путем анализа территорий отделом благоустройства.

Асфальтируются самые популярные «народные тропы», проложенные жителями, чтобы сократить пути до поликлиник, школ и других посещаемых мест. Всего в этом году благоустроено 24 пешеходные тропы общей протяженностью 1 573 м.

В частности, новые тротуары появились на участках от дома № 23 3-го микрорайона до школы № 1; от дома № 10 по улице Горького до поликлиники № 2; от детского сада № 47 до 3 микрорайона, дом № 10 и по другим адресам.

Благоустройство «народных» троп позволяет создавать удобные пешеходные коммуникации для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.