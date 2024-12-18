Более 120 тыс тонн овощей защищенного грунта собрали в Подмосковье в 2024 году

Московская область укрепляет позиции в производстве овощей защищенного грунта — за 5 лет регион поднялся с 36-го на 2-е место в России. На текущий момент площадь зимних теплиц, позволяющих выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год, составляет 228,7 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала года аграрии собрали 122,9 тыс. тонн овощей защищенного грунта. В Подмосковье в теплицах выращивают огурцы, на их долю приходится около 64% от общего объема валового сбора, томаты занимают 33%, прочие сельскохозяйственные культуры: перцы, баклажаны, листовые салаты — 3%. Планируемый объем до конца года — 130 тысяч тонн овощей защищенного грунта», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

С начала года в зимних теплицах было собрано 79,3 тыс. тонн огурцов, 40 тысяч тонн томатов, 3,6 тыс. тонн прочих овощей и листовых салатов. Сельхозтоваропроизводители выращивают различные сорта: огурец короткоплодный, среднеплодный, длинноплодный, томат черри, коктейльный, сливовидный, круглый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.