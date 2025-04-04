Более 12 млн рублей в Подмосковье направили на реализацию доступной среды

В Московской области функционирует более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации, предоставляющих услуги жителям региона. Формирование доступной среды в каждом из этих центров становится одной из важнейших социально-экономических задач, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В этом году мы предусмотрели в бюджете более 12 млн рублей на реализацию доступной среды в наших учреждениях. Эти средства мы направим на модернизацию инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортные условия для инвалидов и других маломобильных жителей. Наша цель — создать инклюзивную среду, где каждый сможет получить необходимые услуги без препятствий», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В рамках программы по созданию доступной среды учреждения будут оснащены вспомогательными средствами, предназначенными для получателей услуг с различными нарушениями, такими как проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и зрением.

В этом году оснащение проведут в 15 социальных и семейных центрах. Там будут установлены поручни, таблички Брайля, лестничные подъемники, а также другое оборудование, которое обеспечит удобство и безопасность для получателей услуг.

Эти меры позволят создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, способствуя их социальной интеграции и активному участию в жизни общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.