Более 11 тыс питомцев были зарегистрированы в Подмосковье в марте

С марта в Московской области были введены изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных, которые предусматривают административную ответственность в отношении владельцев незарегистрированных собак, проживающих в регионе. Так, щенка необходимо поставить на учет в течение 14 дней после достижения им 3-месячного возраста, взрослых собак — в случае, если процедура не проводилась ранее, кошек и других питомцев — по желанию хозяев. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Видим большой отклик от владельцев — с начала весны к нам обратились хозяева более 11,8 тысяч домашних питомцев. Преимущественно, на процедуру приводят собак — зарегистрировали свыше 11,7 тысяч и еще около 80 кошек. Ветеринарный врач проводит общий осмотр питомца, вносит данные о нем в единый региональный Реестр, также указывает информацию о владельце и его контакты. Выписка направляется через личный кабинет региональных госуслуг, если заявление подавалось в электронном формате, либо — на почту, указанную в заявлении, в случае его заполнения в ветклинике», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Регистрация поможет владельцу быстрее найти животное в случае его потери — каждому присваивается уникальный личный номер с полной информацией о хозяине, либо официально доказать право собственности. Процедура проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях Московской области, также в их мобильных офисах, которые будут дежурить на территории региона до осени — даты и адреса работы в апреле указаны на сайте. Для регистрации питомцу необходим микрочип, который содержит уникальный код. Если чип отсутствует — стоимость введения оплачивается отдельно по доступной цене, если уже имеется — вводить его повторно не потребуется. Запись на регистрацию доступна онлайн на региональном портале госуслуг.

Если собаку не зарегистрировать в установленные сроки, владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ, сумма штрафа составляет от 1 500 до 3 000 рублей. Государственные инспекторы Министерства будут проводить мониторинг в парках и других общественных местах, проверяя животных специальными сканерами, считывающими чип. Если отсутствие регистрации выявилось впервые — выписывают предупреждение, в повторных случаях — штраф. Закон об обязательной регистрации домашних животных в Подмосковье действует с сентября 2023 года, однако ранее требования носили профилактический характер и не предусматривали ответственности. За этот период в регионе было зарегистрировано более 28,2 тыс. питомцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.