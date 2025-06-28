Более 1 тыс молодых специалистов трудится в муниципальных учреждениях по содержанию территории Подмосковья

в День молодежи Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказало о молодых специалистах.

Сегодня только в МБУ региона трудится свыше 1 тыс. молодых сотрудников в возрасте до 35 лет. Они ежедневно, не жалея сил и времени, включаются в работы по благоустройству и содержанию дворов, общественных пространств области, а также привносят свежие идеи и энергию в эту важную и сложную отрасль. Именно они — новаторы и лидеры, которые своим примером вдохновляют других.

Ганенко Александр — в 30 лет он заместитель директора МБУ «Комбинат благоустройства» Серпухова. Работает в организации более 2-х лет и отдал профессии более 10 лет. Настоящий профессионал, сильный лидер и любимый коллега.

Алексеева Ирина — в 31 год начальник отдела благоустройства МБУ Электростали. За четыре с половиной года она прошла путь от мастера до начальника отдела, организуя содержание общественных пространств, тротуаров и дворов.

Алексей Алисов — в 28 лет водитель автосамосвал в МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» города Зарайск. Обладает навыками управления разными видами техники, умеет работать в различных погодных условиях и на разных типах дорог.

Так, например, сегодня в МБУ Раменского трудится свыше 40 молодых сотрудников до 35 лет, а в МБУ Серпухова — более 120.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.