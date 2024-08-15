Боксер Двали рассказал подробности драки, в которой ему выбили глаз

Боксер Двали о драке в Феодосии: упал от удара кастетом в голову

Боксер Дмитрий Двали, которого жестко избили в Феодосии, рассказал, что сначала они с приятелем пытались оттащить нападавших от парня, говорили с ними спокойно, но в какой-то момент начали окружать уже их, сообщает SHOT .

28 июля Двали возвращался в отель и увидел, как толпа избивает подростка. Спортсмен вступился за него, но его избили, в результате чего боксер лишился глаза. СК возбудил уголовное дело. Силовики задержали и арестовали 9 подозреваемых по делу о покушении на убийство. Врачи смогли сохранить ему глаз, но он вряд ли будет видеть.

Спортсмен ответил, что накануне драки он с приятелем посидел в ресторане. Под утро Двали встретился с приятелем Женей, с которым договорился заранее об утренней прогулке. На набережной они увидели, как толпа избивает парня. Сначала приятель начал оттаскивать нападавших.

«Неожиданно нас начала окружать толпа. Там человек 10 было. Я даже не понял, откуда они появились», — добавил спортсмен.

По его словам, ребятам начали угрожать, кричать на них, а потом стали избивать, повалили на землю.

«Я быстро подскочил и начал самооброняться. Еще несколько человек переключились, начали бить меня. И в этот момент один из участников нанес мне удар в голову, предположительно, кастетом», — поделился пострадавший.

Он добавил, что после этого удара он потерялся и упал, тогда толпа начала его забивать.

Как уточнил Двали, за него пыталась заступаться девушка из компании нападавших, но ее никто не слушал.

Спортсмен подчеркнул, что хотел бы остаться в боксе, но говорить об этом еще рано. Медики не дают никаких прогнозов.