Бойцы ОМОН «Русич» поздравили ветерана Великой Отечественной войны

9 мая 2026 год в 81-ю годовщину Великой Победы сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области совершили особенный визит. Их путь лежал к человеку, чья жизнь стала живым свидетельством героизма и стойкости — ветерану Великой Отечественной войны Рохлиной Марии Михайловне. В свои 102 года Мария Михайловна встретила гостей бодро и с улыбкой, став настоящим олицетворением несгибаемого духа поколения победителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Этот день для росгвардейцев был наполнен особым смыслом. Поздравление ветерана — это не просто дань уважения, это возможность прикоснуться к истории, услышать из первых уст о подвигах тех, кто отстоял мирное небо над нашими головами. Мария Михайловна, несмотря на свой почтенный возраст, с радостью встретила гостей и поделилась воспоминаниями о суровых военных годах. Ее рассказы, наполненные болью потерь и гордостью за победу, звучали как бесценный урок мужества и патриотизма для молодого поколения сотрудников.

В теплой и душевной атмосфере ветеран угостила гостей чаем, а ее глаза светились мудростью и жизненным опытом. Каждый рассказ Марии Михайловны — это страница истории, которую важно сохранить и передать будущим поколениям. Она говорила о фронтовых буднях, о товарищах, и о том, как важно помнить и ценить мирное небо над головой.

В знак глубокого уважения и благодарности сотрудники Росгвардии вручили Марии Михайловне подарки и цветы. Искренние знаки внимания стали символом признательности за ее вклад в Великую Победу.

Встреча с ветераном, чья жизнь охватывает более века истории, — это возможность почувствовать связь поколений, понять ценность мирного неба над головой и осознать свою ответственность за его сохранение. Такие встречи вдохновляют, укрепляют дух и напоминают о том, что подвиг героев Великой Отечественной войны будет жить в памяти народа вечно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.