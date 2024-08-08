сегодня в 23:19

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

Батальоны добровольческого корпуса Минобороны РФ и бойцы группы «Вагнера» вступили в первые бои против Вооруженных сил Украины в Курской области, пишет SHOT .

Отмечается, что бои ведутся под Суджей.

Ранее сообщалось, что Украина отправила к госгранице РФ инженерную технику, которая будет использоваться для создания оборонительных укреплений на некоторых территориях Курской области.

Ранее журналист Сергей Мардан опубликовал видео, снятое вагнеровцами, отправленными на курское направление. Бойцы вступают в бой с колес. Они заявили, что «будет жарко».