«Бог очистил от богатства»: батюшка обманул прихожанку на 11,5 млн руб в Москве

Ольга вступила в евангельскую церковь «Дом Отца» и познакомилась там со старшим пастором и по совместительству блогером-психологом Владимиром. Он познакомил ее со своим коллегой Кириллом из Иркутска. Тот, помимо работы, увлекался криптовалютами и якобы хотел посоветоваться с женщиной по поводу бизнеса.

Ольга решила продать свою квартиру в Москве. По ее словам, Кирилл начал активно убеждать женщину не тратить вырученные деньги на новое жилье, а передать ему. Мужчина утверждал, что планирует вложить средства в криптовалюту и заработать крупную сумму. В случае неудачи Кирилл обещал вернуть деньги.

Доверчивая Ольга передала духовному наставнику деньги, взяв с него расписку. Однако вскоре вместо хороших новостей о прибыли начались вбросы об «убытках» и «просадках» рынка.

Затем Кирилл и вовсе заявил, что эти деньги были «личной инвестицией» Ольги, и добавил, что так бог «очистил» ее от «неправедного богатства», поделилась пострадавшая.

Женщина составила досудебную претензию и обратилась в правоохранительные органы.

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