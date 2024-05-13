Боец СВО женился в Серпухове во время отпуска

Участник спецоперации Алексей вместе со своей возлюбленной Анастасией приняли решение скрепить свой союз узами брака на светлой Пасхальной неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Боец сейчас находится в отпуске из-за серьёзного ранения. После лечения намерен вернуться на передовую. Выбор супруга Анастасия разделяет и поддерживает нашего защитника в его решении отстаивать интересы Родины.

Знакомы молодожены давно, вначале общались в общей компании, но потом дружба переросла в более глубокие чувства. На торжественную церемонию бракосочетания пришли самые близкие родственники и Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.