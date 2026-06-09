Блин подгорел: у казашки во время похода раздуло лицо от солнечного ожога

Арина рассказала, что уже 12 лет с семьей и друзьями каждый год ходит в пятидневный поход с палаткой вдали от города. В этот раз никто не думал прятаться от солнца, так как синоптики обещали прохладную и пасмурную погоду. Девушка весь день была в капюшоне.

На третий день похода Арина проснулась и поняла, что у нее сильно отекло лицо — она не смогла открыть глаза. Девушка повернулась к соседке по палатке, которая пришла в ужас от увиденного.

«Я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, что с этим делать. Почему это произошло только со мной из 50 человек всей походной группы. Тот день я запомнила на всю жизнь, потому что он стал просто худшим во всей истории наших походов», — поделилась Арина на своей странице в Instagram*.

По ее словам, также группе не повезло с погодой, так как пошел снег с градом, а ветер сбивал с ног. Арина «как слепой котенок» шла на ощупь и держалась за свою подругу, которая «была ее поводырем» до конца похода. У Арины сильно опухло лицо, а кожа покрылась корочкой. На ощупь она напоминала «чешую крокодила» — к лицу было больно прикасаться. Вернувшись в город, девушка узнала, что это был ожог лица.

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