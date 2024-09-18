Российский общественник Андрей Ковалев предложил усилить помощь гражданам, родившим ребенка, — выдавать им по квартире и машине, а также платить по 50 тыс. рублей ежемесячно. Это предложение оценила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Я сильно сомневаюсь, что бюджет нашей страны выдержит такие расходы, все-таки квартиры и машины требуют серьезных растрат. К тому же давайте взглянем на опыт западных стран, где на эти цели выделяются серьезные средства, и сравним уровень рождаемости, очевидно, за границей он оставляет желать лучшего», — сказала омбудсмен.

По словам Волынец, в этом вопросе гораздо эффективнее вводить косвенные меры поддержки: доступность внеурочной занятости школьников, бесплатный проезд до 17 лет и для студентов очной формы обучения.

Андрей Ковалев говорил, что если давать гражданам жилье, автомобили и регулярную финпомощь за рождение детей, то демографическая ситуация в России выправится. По его мнению, с таким набором мер к женщинам придет уверенность в завтрашнем дне, и они не откажутся от материнства.