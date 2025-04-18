Бизнес-сообщество Ленинского округа оказывают поддержку ветеранам

Бизнес-сообщество Ленинского городского округа продолжает активно участвовать в поддержке ветеранов в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Компания «Албес» и индивидуальный предприниматель Владимир Воеводин подарили труженице тыла, жертве политических репрессий Нине Алексеевой современный телевизор и тумбу под него, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Данная инициатива — это проявление внимания к ветеранам, сохранение памяти о их подвиге и передача этого наследия юному поколению, а также стремление обеспечить им достойные условия жизни и выразить безмерную благодарность за их неоценимый вклад в достижение победы», — сказал индивидуальный предприниматель Владимир Воеводин.

В период эвакуации в Челябинске она трудилась телефонисткой на ферросплавном заводе. После окончания войны, будучи супругой военнослужащего, проживала в Риге, где непродолжительное время работала на заводе «ВЭФ». Позднее семья переехала в Калининград, где Нина Алексеева работала чертежницей в штабе авиации Балтфлота, а затем в секретном отделе. Выйдя на пенсию, она переехала в Видное, чтобы быть ближе к родному Серпухову.

«Мы считаем своим долгом заботиться о тех, кто подарил нам мирное небо над головой», — добавили предприниматели.

Предприниматели не только оказывают поддержку, но и содействуют в проведении ремонтных работ в домах, проявляя искреннее внимание и заботу о старшем поколении, что имеет огромное значение для сохранения памяти о героических страницах истории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.